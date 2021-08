Auftaktsieg der Geißböcke : Der 1. FC Köln schlägt Hertha BSC 3:1

Köln Der 1. FC Köln hat einen perfekten Start in die Bundesliga-Saison erwischt. Die Geißböcke bezwangen am Sonntagnachmittag Hertha BSC 3:1.

Das erste Versprechen hat FC-Trainer Steffen Baumgart bereits eingelöst. Bei seiner offiziellen Vorstellung beim 1. FC Köln Anfang Juli sprach der 49-Jährige davon, dass das Kölner Stadion Stimmung verdient hätte. „Ich hoffe, dass unsere Fans in unserem Stadion diese Saison das eine oder andere Mal die Tormusik hören werden“, sagte der Coach damals. Die Kölner Anhänger bekamen bereits zum Bundesliga-Auftakt das „Trömmelche“ drei Mal zu hören.

Im coronabedingt mit 16.500 Zuschauer ausverkauften Kölner Stadion bezwang der 1. FC Köln am Sonntag Hertha BSC mit 3:1. Nach Toren von Anthony Modeste (41.) und dem Doppelpack von Florian Kainz (52., 55.) sowie dem Gegentreffer von Stevan Jovetić (5.) erwischte der FC einen perfekten Saisonauftakt und nährte auch Baumgarts Hoffnung, die Saison auf Rang zwölf abzuschließen.

Der Coach veränderte seine Startelf im Vergleich zum doch tristen Jena-Auftritt. Baumgart zog Jonas Hector auf die linke Verteidiger-Position zurück, Benno Schmitz schob er auf die angestammte rechte Seite. Im zentralen Mittelfeld begann wie erwartet Ellyes Skhiri. Die eigentliche Überraschung: Dejan Ljubicic stand ebenfalls in der Startelf. Kingsley Ehizibue und Salih Özcan rotierten dagegen auf die Bank. Zwar startete der FC engagiert in die Begegnung und kam durch Mark Uth auch zum ersten Abschluss, die frühe Führung erzielten aber die Gäste. Einen Kopfball von Cunha konnte Timo Horn noch stark abwehren, der Brasilianer kam aber wieder in Ballbesitz, spielte das Spielgerät zu Jovetić, der problemlos zum 0:1 einschob. Nur zwei Minuten später rettete Horn erneut stark gegen Suat Serdar.