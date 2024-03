Kölner geben sich mutig Der FC will gegen Augsburg in die Offensive gehen

Für Jess Thorup ist morgens um sieben die Welt noch in Ordnung. Eine halbe Stunde zuvor schwingt sich der Frühaufsteher in Augsburg auf sein Rad und fährt zur Arbeit. Täglich. Seit einigen Tagen läuft dort die „Grüne Woche“, die sich dem Umwelt- und Klimaschutz widmet. Wenn der Däne dann pünktlich um sieben Uhr in seinem Büro aufschlägt, hat er sich schon viele Gedanken gemacht über sein Tagwerk als Trainer des FC Augsburg, den „Kopf freibekommen“. Den ganzen Tag werkelt, plant und weist er an auf dem Trainingsgelände, dort in Bayern. Dann geht es zurück, und Thorup lässt noch einmal den Trainingstag Revue passieren auf seinem Drahtesel, bevor schließlich das wohl Wichtigste an erster Stelle steht. „Dann geht es zur Familie“, erzählte er auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am Ostersonntag (15.30 Uhr/Dazn).