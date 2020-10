Furcht vor Corona-Risikogebieten : Der 1. FC Köln sorgt sich um die Gesundheit seiner Nationalspieler

Köln. Der 1. FC Köln muss gleich einige Spieler für die jeweiligen Naitonalmannschaften abstellen. Neben der Sorge um die Gesundheit passt die Unterbrechung nicht in den Kölner Findungsprozess.

Sebastian Andersson ist rein optisch der Prototyp eines Skandinaviers: groß, blond und stets mit einem freundlichen Lächeln unterwegs. Als am Mittwoch nach dem Vormittagstraining die Sprache auf die kommende Woche und Anderssons Berufung in die Fußball-Nationalmannschaft Schwedens kam, reagierte der neue Torjäger des 1. FC Köln allerdings sehr ernst. „Ich weiß nicht, ob es ein Risiko gibt. Ich werde mit dem Nationaltrainer sprechen, und dann werden wir sehen.“

Überzeugend klang das nicht, eher vorsichtig und etwas verunsichert. Sollte Andersson nach dem Bundesliga-Derby am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach zur Nationalelf fahren, müsste er zwischen dem 8. und 14. Oktober in Schweden gegen Russland und danach in der Nations League in Kroatien und Portugal antreten. „Wo gibt es aktuell eigentlich keine Corona-Risikogebiete?“, fragte FC-Sportchef Horst Heldt und hofft auf eine klare Vorgehensweise. „Ich bin gespannt, wie es diesmal gehandelt wird. In der ersten Länderspielpause im September gab es teilweise ein Chaos, und Nationen sind in Risikogebiete gereist. Es ist zu hinterfragen, ob das grundsätzlich sinnvoll ist.“