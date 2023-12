Auswärtssieg gegen Darmstadt Der 1. FC Köln springt auf Nichtabstiegsplatz

Es war lange ein Abtasten, ein Abwägen und Probieren, ohne das große Risiko zu gehen. Der erste Kölner Torschuss, den Kapitän Florian Kainz nach 16 Minuten abgab, kullerte weit am Tor vorbei. Der Aufbau der Kölner wurde immer wieder unterbunden. Sie fanden schwer in die Partie, selbst wenn sich die Erwartungen an ein rauschendes Fußballfest am Böllenfalltor nicht nur wegen der Tabellensituation ohnehin auf äußerst niedrigem Niveau bewegt hatten. Kainz hatte dann auch schnell genug vom wenig erwärmenden Spiel beider Mannschaften in eisiger Kälte. Er holte sich nach einem Foul im Mittelfeld an Marvin Mehlem zu Recht die Gelbe Karte ab, der Darmstädter musste wenig später ausgewechselt werden.