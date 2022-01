Mehr Zuschauer gegen Freiburg? : Der 1. FC Köln stellt vor Gericht Eilantrag

Köln Der 1. FC Köln wird noch am Montagabend einen Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht Münster einreichen. Der FC erhofft sich, die bisherige Stadionauslastung von 750 Zuschauern schon gegen den SC Freiburg erhöhen zu können.

10 000 Zuschauer sind seit Donnerstag in den Stadien in Bayern erlaubt, 6 000 in Baden-Württemberg und beim Drittliga-Spiel des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Saarbrücken am vergangenen Samstag waren sogar 15 000 Menschen in der Arena - nach jetzigem Stand werden das Heimspiel des 1. FC Köln gegen den SC Freiburg am Samstag 750 Fans vor Ort verfolgen können. Schon in der vergangenen Woche hatte FC-Finanzboss Alexander Wehrle mit Unverständnis auf die abwartende Haltung von Bund und Ländern in der Zuschauer-Frage reagiert. Die Entscheidung über die Stadionauslastung sollte am 9. Februar fallen. Zu spät aus Kölner Sicht. Auch deswegen schloss sich Wehrle dem Vorstoß von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke an, juristische Schritte zu prüfen.