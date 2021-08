2. Runde : Der 1. FC Köln trifft im Pokal auf den VfB Stuttgart

Köln In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft der 1. FC Köln auf den VfB Stuttgart. Bayern München ist derweil zu Gast bei Borussia Mönchengladbach.

Nach dem Zittersieg im Elfmeterschießen über den Regionalligisten Carl Zeiss Jena in der 1. Runde ist es für den 1. FC Köln mit leichten Aufgaben im DFB-Pokal offensichtlich so eine Sache. Darüber müssen sich die Geißböcke nun keine Gedanken machen. In der 2. Runde des Turniers bekommt es Köln nun mit einem Bundesligisten zu tun. Der FC ist Ende Oktober zu Gast beim Ligakonkurrenten VfB Stuttgart. „Stuttgart ist ein guter Gegner aus der Bundesliga. Das ist ein schönes Auswärtsspiel – wir wollen ein Gegner auf Augenhöhe sein und weiterkommen“, so FC-Trainer Steffen Baumgart.