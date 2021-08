Vereinshistorie : Der 1. FC Köln und seine Pokal-Blamagen

Gleich zwei deftige Pokal-Pleiten erlebte Trainer Christoph Daum in seiner Zeit beim 1. FC Köln. Foto: picture-alliance/ dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn Das Finale im DFB-Pokal bleibt seit Jahren für den 1. FC Köln nur ein Traum. Zuletzt waren häufig die frühen Runden Endstation – inklusive einiger Blamagen.

Steffen Baumgart macht sich so seine Gedanken, natürlich auch über andere. Als am Dienstag ein heftiger Regenguss kurz vor dem Ausbruch stand, sorgte er sich nicht einmal um seine eigene Trockenheit, sondern um die der vor ihm stehenden Journalisten. „Ich werde nass“, sagte er ungerührt, „da mache ich mir eher Gedanken um euch.“ Doch nicht nur die Fragesteller hat der Trainer des 1. FC Köln in seine Gedankenspiele eingeschlossen, der kommende Gegner findet da auch schon seinen Platz. Das erste Pflichtspiel steht für den neuen Trainer des 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr) auf dem Programm, gegen den FC Carl Zeiss Jena im DFB-Pokal. Klar, beschäftigt habe er sich schon mit dem kommenden Gegner, der in der Regionalliga Nordost mit nur einem Punkt aus drei Spielen einen schwachen Start hinlegte. Ins Detail wollte Baumgart noch nicht gehen, so viel aber schon verraten: Er erwarte einen „tiefstehenden Gegner“, und er gehe davon aus, „dass wir mehr Ballbesitz haben werden und in engen Räumen Lösungen finden müssen“. Nach Balleroberungen hofft er, „dass wir relativ gut Richtung Tor marschieren können“.

Das mit dem Marschieren ist so eine Sache bei den Kölnern, die zuletzt 2010 das Viertelfinale der Pokal-Runde erreicht hatten. Die Pokalhistorie des viermaligen Siegers ist reich an Erfolgen, in den vergangenen Jahren war sie jedoch eher gekennzeichnet durch zu frühe Niederlagen. Zum Teil peinliche: 2:3 in der zweiten Runde beim 1. FC Saarbrücken, Viertligist (!), vor zwei Jahren.

So weit möchten es Baumgart und seine Spieler am Sonntag selbstredend nicht kommen lassen. Zweifel will der Trainer nicht aufkommen lassen. Er sagt: Wir sind Favorit und wollen weiterkommen, das ist klar.“ Und. „Der DFB-Pokal ist ein Wettbewerb“, sagt Baumgart, „bei dem es darum geht, nach Berlin fahren zu wollen.“ Dass die geplante Reise in die deutsche Kapitale mitunter schon an der Kölner Stadtgrenze endete, sollte als Warnung dienen. Ein Überblick über die größten Pokal-Blamagen der Kölner: