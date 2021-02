Unnötige Niederlage : FC unterliegt dem VfB Stuttgart

Köln Der 1. FC Köln hat am 22. Spieltag eine unnötige, wenn auch nicht unverdiente Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den VfB Stuttgart unterlagen die Geißböcke 0:1.

Der 1. FC Köln muss weiter auf den ersten Heimsieg gegen den VfB Stuttgart seit 20 Jahren warten. Am 22. Spieltag unterlagen die Geißböcke den Schwaben verdient mit 0:1. Auch, weil der FC zu spät ins eigene Spiel fand und einmal mehr Schwächen im Offensivspiel offenbarte. In einer weitestgehend schwachen Begegnung erzielte Sasa Kalajdzic den einzigen Treffer unmittelbar nach dem Wiederanpfiff.

FC-Trainer Markus Gisdol setzte auch gegen Stuttgart auf seine favorisierte Dreier- bzw. Fünferkette. Allerdings rückte im Vergleich zum Frankfurt-Spiel Marius Wolf wieder in die Offensive, die Position hinten rechts übernahm Kingsley Ehizibue. Auf der linken Seite rückte Ismail Jakobs nach überstandener Knöchelverletzung wieder in die Startelf. Dafür nahmen Jannes Horn und Salih Özcan zunächst auf der Bank platz. Im Angriff setzte der Coach erneut auf Neuzugang Emmanuel Dennis.

Die erste Kölner Annäherung ans Stuttgarter Tor gelang Marius Wolf mit einer harmlosen Flanke aus dem Halbfeld nach einer knappen Viertelstunde. Nur zwei Minuten später verzog Duda nach Zuspiel von Skhiri aus zwölf Metern erschreckend klar. Für die größte Aufregung sorgte zunächst nur ein taktisches Foul an Duda, bei dem die Kölner eine Notbremse monierten, sich aber zu recht mit einer Gelben Karte für Marc Oliver Kempf anfreunden mussten. Der anschließende Freistoß des Slowaken blieb genauso harmlos, wie die Offensivaktionen beider Teams im gesamten ersten Abschnitt. Die beste Chance vergab Konstantinos Mavropanos nach einem Eckball per Kopf unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff.

Meyer bringt erfrischenden Wind

Unmittelbar nach dem Wechsel bestrafte dann Sasa Kalajdic die Passivität der Kölner. Der Stuttgarter traf per Kopf (48.) zur nicht unverdienten Gäste-Führung. Es war bereits Kalajdic fünfter Kopfballtreffer. Falls sich der Kölner Coach einen Hallo-Wach-Effekt von seinem Team erhofft hatte, wurde er zunächst enttäuscht. Stuttgart intensivierte das Offensivspiel. Nur fünf Minuten nach der VfB-Führung klärte Timo Horn in höchster Not gegen Silas Wamangituka, kurz darauf rettete Jorge Mere in brenzlicher Situation.