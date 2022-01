0:4-Heimspielpleite : Der 1. FC Köln unterliegt den Bayern deutlich

Köln Der 1. FC Köln hat am 19. Spieltag der Bundesliga eine bittere Pleite hinnehmen müssen. Die Geißböcke unterlagen dem FC Bayern München 0:4. Robert Lewandowski erzielte beim verdienten Bayern-Erfolg drei Treffer.

Der 1. FC Köln muss weiterhin auf den ersten Erfolg über den FC Bayern München seit 2011 warten. Am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga unterlagen die Geißböcke dem Rekordmeister durchaus verdient 0:4. Robert Lewandowski (9.) und Corentin Tolisso (25.) hatten für die Bayern im ersten Durchgang getroffen. Mit einem Doppelpack (62., 74.) erhöhte Lewandowski auf den Endstand.

Dabei hatte Steffen Baumgart noch vor dem Spiel wiederholt, dass er seinem Team durchaus einen Sieg gegen den Rekordmeister zutrauen würde. Dabei vertraute der Trainer der gleichen Elf wie schon in der Vorwoche beim 3:1-Erfolg über Hertha BSC. Und auch taktisch blieb sich der FC-Coach treu. Doch der Mut zahlte sich nicht aus. Die Kölner attackierten den Rekordmeister früh, versuchten den Gegner unter Druck zu setzen. Allerdings wirkten die Gastgeber bei Ballbesitz viel zu nervös, viel zu fahrig. So leisteten sich die Kölner zu viele Fehlpässe im Spielaufbau, verloren wichtige Zweikämpfe und brachten die Bayern so ins Spiel.

„Spielt die Bälle sauber“, schrie Baumgart bereits nach wenigen Minuten aufgeregt. Unmittelbar zuvor war es einer dieser individuellen Fehler, der die Bayern in Führung brachte. Luca Kilian kam gegen Jamal Musiala im Mittelfeld zu spät und Thomas Müller in Ballbesitz. Der Nationalspieler brachte den Ball problemlos vor das Kölner Tor und Robert Lewandowski hatte gegen Marvin Schwäbe leichtes Spiel (9.). Nach kurzer Überprüfung des Videoassistenten wurde der Treffer zu recht von Schiedsrichter Tobias Welz gegeben.

Uth mit Abseitstreffer

Die Bayern waren fortan um Ballbesitz bemüht. Kein schwieriges Unterfangen, denn die Kölner spielten weiterhin unerklärliche Fehlpässe. Unter anderem setzte Schwäbe Lewandowski in Szene, der den Ball aber leichtfertig wieder hergab. Erst nach gut 20 Minuten prüfte Anthony Modeste erstmals Manuel Neuer im Münchner Kasten. Der Kopfball nach der ersten Kölner Flanke des Spiels war aber nicht präzise genug, Modeste hatte ohnehin im Abseits gestanden. Nicht so Corentin Tolisso im Kölner Strafraum. Der Franzose passte auf Müller, der legte technisch sauber zurück und Tolisso erhöhte auf 0:2 (25.). Die Bayern wollten noch mehr. Unter anderem hätte Müller erhöhen müssen, als er aus fünf Metern an Schwäbe scheiterte.

Dafür trafen die Kölner. Nach einer starken Vorarbeit von Florian Kainz stand Mark Uth nach einer guten halben Stunde alleine vor Manuel Neuer und schob den Ball geschickt am Nationaltorhüter vorbei. Allerdings stand der Kölner Angreifer hauchdünn im Abseits. Köln tat sich weiterhin schwer, kam aber zum Ende der ersten Halbzeit doch noch mal gefährlich vor das Tor. Ein Flanke von Jonas Hector verfehlte Modeste, doch Florian Kainz brachte den Ball erneut gefährlich vors Tor. Dieses Mal vergab Ondrej Duda aus der Drehung und kurzer Distanz.

Lewandowski sorgt für die Entscheidung

Der FC kam etwas ballsicherer aus der Pause und zu den ersten Chancen im zweiten Abschnitt. Nach einer Flanke von Kainz bekam Hector aber nicht genug Druck hinter den Ball. Im direkten Gegenzug tauchte Lewandowski alleine vor Schwäbe auf, doch der Kölner Keeper parierte stark. Und doch: Köln war nun deutlich besser im Spiel. Nach einer starken Hereingabe des eingewechselten Jan Thielmann verfehlte Uth mit dem Kopf nur knapp sein sechstes Ligator gegen den FCB. Das sollte sich rächen. Im Gegenangriff legte Leroy Sané fein auf Lewandowski ab, der bereits sein 17. Tor gegen den FC erzielte (62.).