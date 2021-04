0:1-Niederlage : Köln unterliegt harmlosen Wölfen

Bonn Eine gute erste Halbzeit hat dem 1. FC Köln nicht zu einer weiteren Überraschung gereicht. Der FC unterlag am 27. Spieltag der Bundesliga dem VfL Wolfsburg verdient 0:1 und belegt nur aufgrund der besseren Torbilanz den Relegationsplatz.

Für den 1. FC Köln spitzt sich die Lage im Abstiegskampf weiterhin zu. Beim VfL Wolfsburg kassierte der FC eine erwartbar verdiente, aber dennoch unglückliche 0:1-Niederlage. Nach einer starken ersten Halbzeit ließ Köln im zweiten Durchgang deutlich nach und hatte dem Treffer von Josip Brekalo (68.) nichts mehr entgegen zu setzen. Da sich Mainz und Bielefeld 1:1 trennten, belegt Köln nur noch aufgrund der besseren Torbilanz den Relegationsplatz vor der Arminia. „Für uns war das eine richtig dreckige Niederlage. Wenn man sieht, wie das Tor fällt, ist das extrem bitter“, so FC-Verteidiger Rafael Czichos. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, fußballerisch in dieser Saison besser gespielt zu haben.“