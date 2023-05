Fußball-Bundesliga Der 1. FC Köln verdient sich ein 1:1 in Bremen

Und sie ließen auch diesmal nicht nach. Mehr als das gerechte 1:1 (1:0) sprang für den FC allerdings nicht heraus. Der dritte Sieg in Folge, gleichzeitig der vierte Auswärtserfolg nacheinander, blieb so verwehrt. Dabei sahen die Fans im Bremer Stadion, 5000 davon aus Köln angereist, zwei unterschiedliche Spielhälften. In der ersten knüpfte die Baumgart-Elf an die Hertha-Partie an, wirkte abgeklärt, war effektiv. Doch in den zweiten 45 Minuten ließen ihre Kräfte offenbar nach. Nun waren es weitgehend die Bremer, die zeigten, dass sie den Ligaverbleib endgültig perfekt machen wollten. Das gelang, beide Teams dürfen sich nun auf eine weitere Saison in der Erstklassigkeit freuen. „Es war eine sehr, sehr gute erste Hälfte“, sagte Baumgart, „danach aber haben wir etwas den Faden verloren. Das ist ärgerlich.“