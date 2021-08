Nach 2:3-Pleite : FC verliert gegen die Bayern, gewinnt aber an Selbstvertrauen

München Zwar musste der 1. FC Köln im Auswärtsspiel bei den Bayern die erste Niederlage unter Steffen Baumgart hinnehmen, die Mannschaft zeigte gegen den Rekordmeister jedoch gute Ansätze.

Dass Steffen Baumgart zumindest äußerlich nicht der Quell des überschwänglichen Frohsinns ist, ist auch in Köln mittlerweile angekommen. Nach der 2:3-Niederlage beim FC Bayern München blickte der 49-Jährige gewohnt grimmig in die TV-Kamera und stand Rede und Antwort. Eine gewisse Enttäuschung konnte der Coach des 1. FC Köln trotz der guten Leistung seiner Mannschaft nicht verbergen. Und das noch nicht einmal, weil Baumgart nach acht ungeschlagenen Spielen in Serie gegen den Rekordmeister die erste Niederlage im Amt als FC-Trainer kassierte.

Baumgart war bedient, weil er wusste, dass an diesem Tag gegen den vermeintlich übermächtigen Gegner mehr möglich gewesen war. „Wir haben ein Spiel verloren, das wir nicht hätten verlieren müssen“, sagte der Coach. „Klar, die Bayern haben 2:0 geführt, dann kommen wir wieder. Danach hatten wir eine sehr gute Phase, und am Ende gewinnen die Bayern durch eine Einzelaktion.“ Eine Einzelaktion von Serge Gnabry, der mit seinem zweiten Tor zum 3:2 traf. „Das hätte ich gerne nicht bekommen. Dann wäre es nochmal interessant geworden“, sagte Baumgart. Der FC mühte sich um den Ausgleich, es fehlte in der Schlussphase aber an Durchschlagskraft, vielleicht auch an Frische.

Zuvor hatten die Kölner dem FC Bayern einen beeindruckenden Kampf geliefert, vor allem im zweiten Abschnitt die Vorgaben des Trainers umgesetzt. Die Vorgabe, mutig nach vorne zu spielen. Das hatte sich Baumgart im Vorfeld der Partie gewünscht und genau das setzten die Geißböcke um – nach deutlichem Rückstand. Robert Lewandowski und eben Gnabry hatten die Bayern mit ihren Treffern bereits in Sicherheit gewogen. „Die Jungs haben gut gearbeitet, sind nach dem 0:2 dran geblieben und nicht weggebrochen, sondern sogar zurückgekommen“, so Baumgart. Anthony Modeste verkürzte, bevor Mark Uth keine 120 Sekunden später zum Ausgleich traf.

Baumgart sieht eine gute Entwicklung beim 1. FC Köln

Vor der Begegnung schien sich Baumgart selbst nicht sicher, ob seine grundsätzliche Spielidee vom Offensivfußball gegen die Bayern die richtige Marschroute sei. Das könne ganz schnell auch böse ausgehen, hatte der Coach angemahnt. Die Sorge war unbegründet. Baumgart hat seine Mannschaft wie schon gegen Hertha taktisch richtig eingestellt. Als der FC vor einem halben Jahr mit einer stabilen Abwehr bei den Bayern mauerte und auf Konter lauerte, kassierten die Kölner fünf Gegentore. Die Geißböcke kamen damals zwar auch zu Chancen, der Sieg der Bayern war beim 1:5 aber nie ernsthaft in Gefahr. Jetzt schnupperte der FC sogar an einem Punktgewinn. „Meine Jungs haben einen sehr guten Schritt gemacht, eine gute Entwicklung“, sagte Baumgart. „Es ist doch interessant, dass die Jungs sehen, dass es geht.“

Eine gute Entwicklung sieht man bei den Kölnern in dieser noch jungen Saison in vielen Mannschaftsteilen. Die größte in der Offensive: Jan Thielmann blüht auf, machte schon gegen die Hertha ein gutes Spiel und forderte Nationalkeeper Manuel Neuer nun mehrere Male. Die Entwicklung ist aber vor allem an Modeste festzumachen, der gegen die Bayern im zweiten Ligaspiel bereits seinen zweiten Saisontreffer erzielte. „Wenn du nach einem 0:2 zurückkommst und das 2:2 machst, sagst du dir natürlich, dass du etwas holen kannst“, sagte der Angreifer enttäuscht. Enttäuscht, weil Gnabry dieses Kapitel dann doch mit einem Happy-End für die Bayern schrieb. „Wir haben aber trotzdem eine sehr gute zweite Halbzeit abgeliefert“, meinte Modeste, der auch mit seiner Leistung zufrieden war. „Ich komme aus einer persönlich schwierigen Phase der vergangenen zwei, drei Jahre“, sagte der Franzose. „Da tut mir das jetzt sehr gut.“ Und: „Wenn du einen Trainer hast, der hinter dir steht, dann ist alles einfacher.“

