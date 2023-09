Kein Transfer im Sommer mehr Der 1. FC Köln verzichtet auf neuen Stürmer

Am Freitagmorgen hatte sich in Köln gar das Gerücht rasant verbreitet, der Hoffenheimer Ihlas Bebou könnte der erwartete Heilsbringer sein, der schon in Köln weile. Die Hoffnung der Anhänger stieg, zumal sich auf der Pressekonferenz vor dem Kölner Gastspiel am Sonntag bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Dazn) Christian Keller angekündigt hatte: um möglicherweise Großes zu verkünden. Doch es war eher Nebensächliches, was Keller zunächst aussprach. „Wir gehen davon aus, dass Kristian Pedersen heute Abend noch wechseln wird.“ Okay, das war so erwartet worden, haben den dänischen Linksverteidiger (wohl zu Swansea City) doch Leart Paqarada und auch Max Finkgräfe links überholt (auch Neuzugang Dominique Heintz kann auf dieser Position spielen). Dann, nach einem Atemzug, sprach der FC-Sportchef den entscheidenden Satz: „Ansonsten wird nichts passieren.“