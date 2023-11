Kellerduell zum Karnevalsstart Der FC will in Bochum drei Punkte und den letzten Platz verlassen

Tatsächlich hält sich das als nervös geltende Umfeld in Köln bemerkenswert zurück. Und auch die Spieler glauben an den großen Plan, den ihr Trainer vorgibt. Die Kabine, wie man so schön sagt, hat er noch nicht verloren. Mark Uth, der beim 1:1 gegen Augsburg sein Debüt in der Startelf nach mehr als einem Jahr Absenz gegeben und nach der Pause angedeutet hatte, dass er der Mannschaft ein Gewinn sein kann, stellte sich gleich bedingungslos hinter seinen Anleiter. Man sehe ja im Training, „wenn wir mal nachlassen, bringt er sofort wieder Feuer rein“, sagte der Offensivstratege unter der Woche, „das ist wichtig für uns“. Viel wichtiger aber sei, führte Uth fort, der ein „hitziges Spiel“ in Bochum erwartet, „ein richtiges Kampfspiel“, dass „er von seinem Weg nicht abgeht. Viele Trainer fangen in solchen Situationen an, etwas zu verändern – das hilft nicht unbedingt. Er bleibt bei seinem Fußball und dem, was uns in den vergangenen zwei Jahren stark gemacht hat. Wir gehen den Weg mit ihm und wollen genau diesen Fußball spielen. Weil der tatsächlich Spaß macht.“ Den Spaß auf dem Platz dürfte Uth auch gegen Bochum erneut von Beginn an wahrnehmen, großartige Änderungen in der Startelf sind ohnehin nicht zu erwarten. Lediglich Dejan Ljubicic fehlt erkrankt.