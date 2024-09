Derby zwischen Köln und Düsseldorf Der FC will zeigen, dass er die Nummer 1 ist

Der in Kuchl im Salzburger Land geborene Österreicher ist noch nicht lange beschäftigt bei dem offiziell anerkannten Karnevalsverein, der seit einigen Jahren Mitglied ist im Festkomitee Kölner Karneval von 1823. Doch der Trainer versichert glaubhaft, dass er „natürlich mittlerweile tief drinnen in der FC-Welt“ ist, „Emotion pur“ habe er bei seinem neuen Club erlebt. Doch klang das eher so, als wisse er, was sich gehört als Neubürger in dieser Stadt und sportlich Verantwortlicher dieses Vereins. Selbst wenn er vor dem Derby von „Rivalität pur“ spricht, wirkt das eher wie die Aussage eines gemeinen Mitteleuropäers, der das erste Mal einem Hahnenkampf in Mexiko beiwohnt. Über die Brisanz des bevorstehenden Duells rheinabwärts ist er sich gleichwohl bewusst. Einen „besonderen Reiz“ erkennt er in solchen Derbys, „und wir wollen hier in der Region klarstellen, dass wir die Nummer eins sind“. Für diese Klarheit wolle man am Samstag „alles investieren“.