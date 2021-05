Matchwinner Bornauw : Der FC hat den Klassenerhalt in den eigenen Händen

Köln Sebastiaan Bornauw avancierte im Duell gegen Schalke nicht nur aufgrund seines Treffers zum Matchwinner. Nun hat der FC den Klassenerhalt wieder in den eigenen Händen.

Zwei Mal gewinnen in der Relegation, in die der FC am Mittwoch in Köln startet (18.30 Uhr, Dazn), das Rückspiel folgt am Samstag (18 Uhr, Dazn). Natürlich muss Köln nicht beide Duelle gewinnen, um in der Liga zu bleiben, mit einem Sieg am Mittwoch würden die Geißböcke allerdings eine beruhigende Ausgangslage schaffen. Dass der FC sich überhaupt noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen darf, haben die Kölner ausgerechnet den Borussen aus Mönchengladbach zu verdanken, die Werder Bremen mit einem 4:2 in die 2. Bundesliga schickten. Und eben Sebastiaan Bornauw.