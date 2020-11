Interview mit Leonardo Bittencourt : „Der FC hat die Qualität, die Klasse zu halten“

Köln Leonardo Bittencourt, ehemaliger Spieler des 1. FC Köln trägt beim SV Werder Bremen eine große Verantwortung. Vorn fühlt er sich am wohlsten

Fast hätte es Leonardo Bittencourt wieder erwischt. Nach seinem Abstieg mit dem 1. FC Köln aus der Fußball-Bundesliga vor zwei Jahren entging der Offensiv-Allrounder in der vergangenen Saison mit dem SV Werder Bremen nur haarscharf dem Gang in die Zweitklassigkeit. Vor dem Duell beider Clubs am Freitag (20.30 Uhr, Dazn) im Weserstadion unterhielt sich Tobias Carspecken mit dem 26-jährigen Deutsch-Brasilianer.