Dritte Niederlage für Köln im vierten Ligaspiel: Der FC rutscht durch das 1:3 gegen Hoffenheim in die Krise

Die sollten weiterhin anhalten. Frisch aus der Kabine gekommen näherte sich Selke per Kopfball nach Carstensens Flanke dem Anschluss an (46.). Einen vielversprechenden Konter nur eine Minute später spielte Maina nicht konsequent bis zum Ende durch. Aus der daraus resultierenden Ecke entstand die nächste Kölner Chance. Doch Dejan Ljubicics Geschoss entschärfte Vogt wagemutig mit dem Kopf auf der Linie (48.). Hoffenheim ließ die Kölner gewähren, setzte dann aber zum Gegenstoß an. Nach einem rasanten Sprint mit dem Ball am Fuß zog Beier nach innen und dann ab – der nächste Traum von einem Schuss, und wieder durften die Gäste jubeln (52.).