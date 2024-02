Schultz‘ Duell mit dem Ex-Club Der FC setzt gegen Bremen auf defensive Stabilität

Die nächste sehr spezielle Zeit geht für ihn, der erst Anfang des Jahres in Köln angekommen ist, an diesem Freitag weiter, wenn die Aufgabe in Müngersdorf gegen Werder Bremen ansteht (20.30 Uhr/Dazn). Eine Aufgabe, die dem FC erneut alles abverlangen wird, sind die Bremer doch vortrefflich ins neue Jahr gestartet. Zehn Punkte aus den ersten vier Spielen, darunter ein 1:0-Coup bei den Bayern – das ist eine beachtliche Bilanz. Zuletzt folgte allerdings der Rückschlag gegen Aufsteiger Heidenheim (1:2). Schultz spricht mit großer Wertschätzung über die Bremer und ein „Gefüge, das zusammengewachsen ist, sich in der ersten Halbserie entwickelt hat und jetzt dementsprechend die Punkte einfährt. Das kann für uns sogar vielleicht ein kleines Vorbild sein, wenn man stabil bleibt, an sich glaubt, an den Themen arbeitet und Kontinuität auf den Platz bringt, dass man dann auch mal eine kleine Serie starten kann.“