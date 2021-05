Dramatisches Saisonfinale : Der FC trifft in der Relegation auf Kiel

Bonn Der 1. FC Köln kann sich ab sofort auf Holstein Kiel als Gegner in der Relegation vorbereiten. Die Störche gaben in einem dramatischen Saisonfinale den sicher geglaubten Aufstiegsplatz noch aus der Hand.

Der 1. FC Köln trifft in der Relegation um die Teilnahme an der kommenden Bundesliga-Saison auf Holstein Kiel. Der letzte Spieltag der 2. Liga war an Dramatik kaum zu überbieten. Die Störche unterlagen im Heimspiel dem VfL Darmstadt 2:3. Da Greuther Fürth trotz zweifachem Rückstand und Unterzahl gegen Fortuna Düsseldorf 3:2 gewann, rutschte Kiel auf den Relegationsplatz ab. Bochum sicherte sich durch ein 3:1 gegen Sandhausen den 1. Tabellenplatz. Am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr, Dazn) trifft der FC zunächst im heimischen Stadion auf Kiel, am Samstag (18 Uhr, Dazn) folgt dann auswärts das Rückspiel.