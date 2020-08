Bundesligist 1. FC Köln : Der FC verlängert mit Gisdol um weitere zwei Jahre bis 2023

Info

Der 1. FC Köln hat In abgespeckter Mannschaftsstärke am Mittwoch mit der ersten Corona-Testreihe die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison aufgenommen. Neben den bereits in der vergangenen Saison verliehenen Vincent Koziello, Louis Schaub und Tomas Ostrak ist auch Kingsley Schindler vom Training der Geißböcke freigestellt. Der vor einem Jahr von Zweitligist Holstein Kiel ablösefrei nach Köln gewechselte Rechtsaußen war in der Rückrunde lediglich zu zwei Kurzeinsätzen gekommen und besitzt nun ebenfalls keine Zukunft mehr beim FC. Das Quartett wurde damit beauftragt, Verhandlungen mit potentiellen Abnehmern zu führen. Bei Koziello soll dies der portugiesische Erstliga-Aufsteiger CD Nacional sein. Der im Zuge der Saisonverlängerung in der Schweiz derzeit noch bei den Young Boys Bern weilende Frederik Sörensen sowie der längst ausgemusterte Joao Queiros fehlten am Mittwoch ebenfalls am Geißbockheim.