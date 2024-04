Abstiegskampf Der Mann fürs Grobe beim 1. FC Köln

Der erste Schritt zurück auf den Rasen

Der erste Schritt auf dem langen Weg zurück auf den Rasen ist für Luca Kilian gemacht. Der Innenverteidiger des 1. FC Köln hat die Operation am lädierten Kreuzband erfolgreich überstanden. Der Eingriff sei „sehr gut verlaufen“, stellte Trainer Timo Schultz am Donnerstag erleichtert fest. Kilian hatte sich in der vergangenen Woche in einem Trainingszweikampf schwer am Knie verletzt. „Es war eine extrem bittere Nachricht für den Jungen und für uns als Mannschaft. Vor allem als Typ fehlt uns Luca sehr“, bedauert Schultz den monatelangen Ausfall des 24-Jährigen, der erst im Laufe der neuen Saison wieder zur Verfügung stehen wird. Kilian habe „im Training und auch in den Spielen, in denen er zuletzt zum Einsatz gekommen ist, sehr gute Leistungen gezeigt“, lobte der FC-Trainer seinen Ersatz-Innenverteidiger, der in Kürze aus dem Krankenhaus entlassen werden soll. „Wir hoffen, dass Luca möglichst schnell zurück am Geißbockheim ist, damit er uns im Saison-Endspurt zumindest abseits des Platzes unterstützen und auch zügig in die Reha starten kann“, erklärte Schultz, der gegen den VfL Bochum überdies auf die im Aufbautraining befindlichen Offensivspieler Justin Diehl, Mark Uth und Florian Dietz verzichten muss. Der zuletzt leicht angeschlagene Mittelstürmer Davie Selke ist dagegen einsatzfähig. tca