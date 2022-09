Nach erfolgreichem Saisonstart : Deswegen ist die FC-Punkteausbeute trügerisch

Analyse Köln Sechs Punkte aus vier Spielen, dazu die Gruppenphase der Conference League - der Saisonstart ist für die Geißböcke durchaus positiv verlaufen. Zumindest auf dem Papier - doch der Schein könnte trügen.

Knapp vier Wochen nach seinem Abschied ist Anthony Modeste beim 1. FC Köln eigentlich kein Thema mehr. Eigentlich, denn zum einen wird seine potenzielle Nachfolge natürlich nach wie vor heiß diskutiert - zumindest bis zum Transferschluss am Donnerstagabend (18 Uhr). Zum anderen erinnert das Kölner Spielsystem doch sehr stark an eins, das noch immer auf die einstige Kölner Lebensversicherung zugeschnitten ist. Kein Wunder, mit seinen 20 Treffern war Modeste in der Vorsaison das Maß aller Kölner Dinge. „Es hat mich im vergangenen Jahr oft geärgert, dass es immer nur um Tony geht“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart. „Es ist aber nicht wegzudiskutieren, dass er uns sicher in der einen oder anderen Situation fehlen wird. Aber wir gehen den Weg jetzt mit Leuten, die ihn zu hundert Prozent mitgehen wollen.“

Dazu hatten die Kölner offenbar in weiser Vorahnung vorgelegt und mit Sargis Adamyan sowie Steffen Tigges zwei Angreifer verpflichtet, mit Florian Dietz einen weiteren Stürmer aus der U21 hochgezogen. Der Trainer betonte damals, dass das Kölner Spiel durch die neuen Offensivkräfte, unter ihnen auch Flügelspieler Linton Maina, und den Abschied von Anthony Modeste deutlich variabler werde. Schon im Sommer hatte der 50-Jährige erklärt, man wolle für den Gegner nicht mehr so berechenbar sein. Der Weggang des Torjägers war also wenn man so will eine Win-Win-Win-Situation. Modeste kann sein Traum von der Champions League erleben (und nebenbei noch ein bisschen mehr Gehalt einstreichen), der FC kassiert eine hübsche Ablösesumme über Marktwert und der Trainer kann beim Gegner für die eine oder andere Überraschung sorgen. Gerade Maina und Adamyan sprechen von ihrer Veranlagung für eine andere Ausrichtung, auch ein Ondrej Duda würde sich dort vielleicht besser aufgehoben fühlen.

Der FC ist in der Liga ungeschlagen

Vier Spiele später ist der FC in der Liga noch ungeschlagen und hat die Gruppenphase der Conference League erreicht. Der Plan scheint aufzugehen. Oder? Tatsächlich hat der FC sechs Punkte in vier Spielen eingesammelt und damit einen ähnlich guten Start wie in der Vorsaison hingelegt, als die Kölner sieben Punkte holten. Davon war nicht unbedingt auszugehen, da mit Eintracht Frankfurt und RB Leipzig gleich zwei Champions-League-Teilnehmer im Startprogramm auf die Geißböcke warteten. Dementsprechend zufrieden äußerte sich FC-Sportdirektor Christian Keller vor dem Stuttgart-Spiel. „In sofern war es in der Liga ein sehr guter Start – mit guten Leistungen. Zudem mit Spielern, die man vielleicht nicht so erwartet hätte“, so der Sportdirektor. Allerdings profitieren die Kölner bereits drei Mal von einem Überzahlspiel, dass den gegnerischen Motor zum Stottern brachte sowie von Schiedsrichter-Entscheidungen, die zumindest diskutabel waren. Zudem rettete Keeper Marvin Schwäbe den Geißböcken den ein oder anderen Zähler.

Und das Spielsystem? Das ähnelt dem der Vorsaison doch extrem, viel variabler scheint das Kölner Spiel (noch) nicht zu sein. Nach wie vor ist der FC mit großem Abstand das Team mit den meisten Flanken aus dem Spiel heraus, alleine Benno Schmitz kommt auf den sagenhaften Wert von 20 Hereingaben. Der Kölsche Cafu hat mehr Flanken geschlagen als das gesamte Team von Hertha BSC. Auf der anderen Außenbahn kommt Florian Kainz auf 13 Hereingaben. 80 Prozent der Kölner Angriffe gingen am Sonntag über die Außen. Auch in der vergangenen Spielzeit waren die tiefen Pässe auf die Außen, die anschließenden Flanken das probate Mittel.

Der FC ist im Angriff zu harmlos

Nur wartete im Zentrum eben mit Anthony Modeste ein Torgarant. Einen gleichwertigen Nachfolger sucht der FC in den eigenen Reihen bislang vergebens. Florian Dietz ist engagiert, bringt solide Leistungen und hat auch schon seine ersten Treffer erzielt. Als Abnehmer und damit ständiger Unruheherd ist er bislang aber nur selten aufgetreten. Am Wochenende gegen Stuttgart kam der 24-Jährige in 45 Minuten auf 13 Ballkontakte, gewann nicht ein „Luft-Duell“. Steffen Tigges wirkte bei seinen wenigen Einsatzminuten ebenfalls eher wie ein Fremdkörper und Maina und Adamyan konnten auch so gut wie keine Akzente setzen. Wie gegen Stuttgart kreierten die Kölner auch gegen Frankfurt und Leipzig so gut wie keine zwingenden Torchancen aus dem Spiel heraus. Zudem gehört der FC zu den Bundesligisten mit den wenigsten Torabschlüssen. Auch deswegen darf sich Sebastian Andersson nun doch wieder Chancen ausrechnen.

Trotz der Doppelbelastung mit dem europäischen Wettbewerb setzt Baumgart weiter auf die „hohe Intensität“. Wie im Vorjahr gehört der FC zu den Teams mit den meisten erfolgreichen Pressing-Aktionen, keine Mannschaft geht den Gegner so oft und so früh in der gegnerischen Hälfte an, wie der FC. Der Preis ist hoch, die Ermüdungserscheinungen sichtbar und könnten schmerzhaft werden. Immer wieder betont Baumgart, dass die Spieler an ihre körperlichen Grenzen stoßen - und das erst nach den ersten beiden Englischen Wochen. Gegen Stuttgart standen die Kölner dann folgerichtig tief, liefen „nur“ 112 Kilometer, so wenig wie noch nie in dieser Saison und gerieten in der Anfangsphase massiv unter Druck. Einzig Schwäbes Top-Leistung und Silas Unvermögen ebneten dem FC den Weg zum Punktgewinn.