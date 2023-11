Aus im DFB-Pokal Köln kassiert in Kaiserslautern nächste Niederlage

Alles war ja bereitet für einen großen Pokalabend. Betzenberg. Rund 50.000 Zuschauer, ausverkauftes Haus. Brodelnde Stimmung. Zwei Traditionsteams im direkten Duell. Doch die Partie nahm nur langsam Fahrt auf. Besser ins Spiel nach fahrigem Beginn fand die Baumgart-Elf gegen einen erwartbar aggressiven Zweitligisten erst nach mehr als 20 Minuten, obschon Timo Hübers früh eine erste gute Chance per Kopfball nach einer Ecke Leart Pacaradas hatte (6.). Doch da stand es schon 0:1. Nach einem technischen Fehler von Stürmer Davie Selke in der Vorwärtsbewegung ging es ganz schnell: Pass von Marlon Ritter auf Richmond Tachie, kleiner Wackler, Schuss aus 20 Metern, und von Timo Hübers abgefälscht, segelte der Ball an FC-Torhüter Marvin Schwäbe vorbei ins Tor (20.). Die kalte Dusche. Köln reagierte mit mehr Vorwärtsdrang, lief früher an, presste mit mehr Nachdruck, an Genauigkeit fehlte es jedoch weiterhin. Immer wieder unterbanden bemerkenswerte Fehlpässe die Ambitionen des Baumgart-Teams.