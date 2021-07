DFB-Pokal : 1. FC Köln trifft in der 1. Runde auf Carl Zeiss Jena

Köln Lösbares Los für den 1. FC Köln. Die Geißböcke treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Carl Zeiss Jena. Leverkusen reist zunächst nach Leipzig.

FC-Trainer Steffen Baumgart steht in seinem ersten Pflichtspiel als Trainer des 1. FC Köln eine lösbare Aufgabe bevor. Der FC trifft am ersten Augustwochenende (6. bis 8. August) in der 1. Runde des DFB-Pokals auf Carl Zeiss Jena. Das ergab die Pokal-Auslosung am Sonntagabend in der „Sportschau“. Jena spielt aktuell in der Regionalliga Nordost und verpasste in der Vorsaison den Wiederaufstieg in die 3. Liga. „Das wird eklig. Jeder, der schon mal in Jena gespielt hat, weiß das. Es ist ein unangenehmer Gegner - aber es ist Pokal: Es geht ums Weiterkommen“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart. Der Kölner Coach weiß, wovon er spricht. In der Spielzeit 2017/2018 unterlag Baumgart mit dem SC Paderborn in der 3. Liga Jena 1:3. Das Rückspiel ging dann aber mit 6:0 an Paderborn.