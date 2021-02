Aus nach Elfmeterschießen : 1. FC Köln verliert gegen Jahn Regensburg

Regensburg Der 1. FC Köln hat gegen den leidenschaftlichen Zweitligisten Jahn Regensburg 6:5 verloren. Die Partie entschied sich beim Elfmeterschießen. Nun müssen die Kölner weiter auf ihren ersten Viertelfinaleinzug seit 2010 warten.

Wer beim 1. FC Köln noch Anschauungsunterricht nötig hatte, bekam am Dienstag in Essen und Dortmund ausreichend Gelegenheit. Die Gepflogenheiten im DFB-Pokal sind andere, der Wettbewerb folgt seinen eigenen Gesetzen. Die Geißböcke waren also gewarnt vor ihrem Achtefinal-Auftritt bei Jahn Regensburg. Der Anschauungsunterricht half nicht, denn der leidenschaftliche Zweitligist zwang den Favoriten ins Elfmeterschießen und dort mit 6:5 (2:2, 2:2) in die Knie. Die unglücklichen Kölner müssen weiter auf ihren ersten Viertelfinaleinzug seit 2010 warten und verpassten eine Prämie von 1,4 Millionen Euro.