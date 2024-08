Krimi im DFB-Pokal 1. FC Köln zittert sich in Sandhausen in die nächste Runde

Die Kölner waren also gewarnt vor der Erstrunden-Partie gegen den ambitionierten und mit zwei Siegen gestarteten Drittligisten SV Sandhausen, doch Gerhard Struber hielt seinen Ambitionen in diesem Wettbewerb nicht versteckt. „Das ist eine riesige Chance, wir haben einiges vor. Der Fokus liegt auf der ersten Runde, aber es ist auch eine Chance, gegen große Gegner zu spielen oder sogar international“, betonte der Kölner Trainer. „Wir haben schon einiges vor.“ Als Basis dafür sollte der erste Sieg in der neuen Saison dienen. Der gelang. Mit etwas Glück. Den Anfang für eine womöglich längere Pokalreise hat der FC jedenfalls gemacht. In Sandhausen setzten sich die Kölner allerdings erst nach Verlängerung mit 3:2 (2:0) durch. Es war eine Zitterpartie. Denn der Struber-Elf reichte ein 2:0-Vorsprung nicht, um die Partie in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Doch Mathias Olesens später Siegtreffer (116.) sorgte noch für ein glückliches Kölner Ende und dafür, dass Gesetze nicht immer eingehalten werden.