Schlechtes Zeugnis für FC-Spieler : Die Einzelkritik zum FC-Spiel gegen Freiburg

Köln Einen Offenbarungseid lieferte der FC beim 0:5-Debakel gegen den SC Freiburg ab. Dementsprechend fallen auch die Noten der Geißböcke aus.

Die Offensive stärken, die Defensive stabil halten, lautete die Kölner Marschroute vor dem Spiel des 1. FC Köln gegen den SC Freiburg. Doch beim SC bekamen die Geißböcke in jeglicher Hinsicht die Grenzen aufgezeigt. In der Offensive fanden die Kölner wieder einmal so gut wie gar nicht statt, in der Defensive lief so ziemlich alles schief. Und das, obwohl auch die Partie gegen den SC im Vorfeld als mögliches Spiel zweier Kontrahenten auf Augenhöhe angesehen worden war. Dass die Begegnung nicht leicht werden würde, war den Verantwortlichen klar. Dass der FC dermaßen baden ging, überrascht dagegen schon sehr.