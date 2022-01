Schlechte Noten nach dem 0:4 : Die FC-Einzelkritik zum Bayern-Spiel

Köln Bei der deutlichen 0:4-Pleite gegen den FC Bayern München blieb der FC am Samstag nahezu chancenlos. Dementsprechend konnten sich auch nur wenige Kölner Spieler auszeichnen.

Nach zuletzt drei Siegen in Serie hat der 1. FC Köln gegen Bayern München am 19. Spieltag der Bundesliga eine bittere Klatsche kassiert. 0:4 unterlagen die Kölner dem Rekordmeister und das auch in der Höhe verdient. Vier Mal musste FC-Torhüter Marvin Schwäbe hinter sich greifen, dennoch verdiente sich der Keeper insgesamt eine ordentliche Note. Denn Schwäbe verhinderte mit einigen starken Paraden - vor allem gegen Thomas Müller und Robert Lewandowski - Schlimmeres. Gegen Lewandowski und Co. hatte allen voran die Kölner Defensive einen schweren Stand. „Wir haben versucht, alles zu zumachen. Die Bayern waren im letzten Drittel sehr effizient“, sagte Schwäbe.