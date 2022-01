Gute Noten nach 3:1-Erfolg : Die FC-Einzelkritik zum Berlin-Spiel

Köln Mit einer überzeugenden Leistung hat der 1. FC Köln mit dem 3:1 gegen Hertha das dritte Spiel in Folge gewonnen und ist auf den sechsten Tabellenplatz gesprungen. Dementsprechend gut fallen die Noten aus.

Nach Toren von Anthony Modeste, Ondrej Duda und Jan Thielmann hat der 1. FC Köln Hertha BSC 3:1 besiegt und gleichzeitig für den dritten Erfolg in Serie gesorgt. Der FC kletterte damit auf den sechsten Tabellenplatz. Noch vor dem Spiel hatte FC-Trainer Steffen Baumgart betont, dass er den Abgang von Rafael Czichos intern auffangen wolle. Die Entscheidung sahen einige Fans kritisch. Zumindest für den Augenblick dürften sie besänftigt sein, denn Timo Hübers und Luca Kilian machten ihre Sache gegen harmlose Berliner aber gut. Vor allem Hübers verdiente sich eine gute Note. Auch die Außen Jonas Hector und Benno Schmitz machten ihre Sache gut.

Doch der FC wusste nicht nur in der Defensive zu überzeugen. Mark Uth zeigte eine starke Leistung, Anthony Modeste erzielte seinen zwölften Saisontreffer und auch Jan Thielmann trug sich endlich in die Torschützenliste ein. Und das, obwohl die Bedingungen alles andere als einfach waren. „Man hat glaube ich gesehen, dass beide Mannschaften viel Respekt vor dem Platz hatten“, sagte Baumgart. Für eine positive Überraschung sorgte aber ein ganz anderer Offensivspieler. Ein anderer Mittelfeldmann blieb dagegen hinter den Erwartungen zurück. Alle Noten befinden sich in der Bildergalerie.