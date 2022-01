Vier Zweien, zwei Fünfer : Die FC-Einzelkritik zum Bochum-Spiel

Köln Trotz einer 2:1-Führung ist der 1. FC Köln nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den VfL Bochum hinausgekommen. Die Leistungen der Spieler waren durchwachsen.

Der 1. FC Köln ist am Samstagabend beim VfL Bochum trotz 2:1-Führung nicht über ein 2:2-Unentschieden hinausgekommen. Dennoch war FC-Trainer Steffen Baumgart nach dem Spiel nicht unzufrieden. „Wir hätten das Spiel gewinnen können. Gerade, wenn du 2:1 führst und wenn man die ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit sieht. Der Punkt geht insgesamt in Ordnung“, sagte Baumgart. „In der ein oder anderen Situation hätten beide das Tor machen können. Ich gehe vielleicht ein bisschen mehr zufrieden mit dem Punkt nach Hause, auch wenn wir geführt haben. Man hat schon gemerkt, dass den Jungs die letzte Zeit ein bisschen in den Knochen hängt.“