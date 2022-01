Schlechte Noten nach dem Pokal-Aus : Die FC-Einzelkritik zum Hamburg-Spiel

Köln Der deutlichen 0:4-Niederlage in der Bundesliga gegen die Bayern folgte die bittere Pokal-Pleite gegen den Hamburger SV. Dementsprechend schwach fallen die Noten der Spieler aus.

Der Traum vom Pokal-Finale war groß bei FC-Trainer Steffen Baumgart. Nun ist er bereits im Achtelfinale geplatzt. Nur drei Tage nach der deutlichen 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern München in der Bundesliga am vergangenen Samstag kassierte der FC eine bittere Pleite gegen den Hamburger SV. Gegen den Zweitligisten schaffte es der FC nur selten, einen Klassenunterschied deutlich zu machen und verlor letztlich im Elfmeterschießen. „Beide Mannschaften haben ein gutes, intensives Spiel gezeigt, mit einem glücklicheren Sieger aus Hamburg“, sagte Baumgart nach dem Aus.

Vor allem in der Defensive stand der FC sehr sicher, ließ nur wenige Chancen der Hanseaten zu. Dafür ließ Köln in der Offensive einige gute Chancen aus. „Aus meiner Sicht hatten wir gute Möglichkeiten, die wir nicht genutzt haben. Trotz des Rückstands sind die Jungs weiter drangeblieben, sodass es ins Elfmeterschießen ging“, sagte der Trainer. Da hatte der FC das nachsehen. Auch, weil Florian Kainz sich den Ball an die eigene Hacke schoss. „Dass man dann ausscheidet, weil man den Ball zweimal berührt, habe ich auch noch nicht erlebt“, sagte Baumgart, der nun mindestens ein weiteres Jahr auf seinen Traum warten muss.