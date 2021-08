Starker Auftritt, gute Noten : Die FC-Einzelkritik zum Hertha-Spiel

Bonn Nach leichten Anlaufschwierigkeiten hat der 1. FC Köln einen verdienten Sieg gegen Hertha BSC eingefahren. Dementsprechend gut fallen die Noten aus.

Der knappe Triumph über Carl Zeiss Jena im Pokal war für den 1. FC Köln wenig verheißungsvoll, umso beeindruckender der Erfolg über Hertha BSC zum Auftakt der Bundesliga am Sonntag. Nach Toren von Anthony Modeste und Florian Kainz (sogar doppelt) setzten sich die Geißböcke mit 3:1 gegen die alte Dame durch. „Wir mussten uns erst reinarbeiten, und wichtig war, dass wir uns nicht beeindrucken lassen, sondern weitergemacht haben“, sagte Trainer Steffen Baumgart.

In der Tat steigerten sich die Kölner gerade nach dem Ausgleich von Anthony Modeste kurz vor dem Seitenwechsel und drehten den Spielstand schließlich. Dementsprechend zufrieden zeigte sich der Coach nach der Partie: „Ich habe am Freitag in Mönchengladbach ein geiles Spiel gesehen, ich habe heute ein geiles Spiel gesehen. Mehr geht nicht.“ Neben den beiden Torschützen stach vor allem ein Youngster heraus. Bei vielen Lichtblicken gab es aber auch Schatten.