Schwache Vorstellung, schwache Noten : Die FC-Einzelkritik zum Jena-Spiel

Bonn Erst im Elfmeterschießen setzte sich der 1. FC Köln in der ersten Runde des DFB-Pokal gegen Carl Zeiss Jena durch. Überzeugen konnten nur wenige Kölner Kicker.

Viel Grund für überschwänglichen Jubel hatten die Kölner nach dem knappen Erfolg über den FC Carl Zeiss Jena eigentlich nicht. Dennoch war die Erleichterung nach dem Sieg über den Viertligisten in der ersten Runde des DFB-Pokals spürbar. FC-Trainer Steffen Baumgart hatte schon vor der Begegnung geahnt, dass es eine schwere Begegnung werden würde. Er sollte recht behalten. Lange deutete viel auf eine Blamage gegen Jena. „Wir haben nach vorne gespielt, wir hatten sehr viele Ballgewinne“, sagte Baumgart. „Was wir nicht geschafft haben, war, uns im Strafraum durchzusetzen. Wir hatten nicht genug Geschwindigkeit.“

Tatsächlich war der FC das Spiel bestimmende Team, erspielte sich aber nur wenige Torchancen. Die Kölner offenbarten eine alte Schwäche: die Offensive. Früh ging der Gegner bereits in Führung, Köln rannte dem Rückstand hinterher, bevor der eingewechselte Ellyes Skhiri ausglich. Erst in der Verlängerung drückte der FC auf den Siegtreffer. Dieser gelang aber nicht. So musste das Elfmeterschießen entscheiden. Marvin Schwäbe avancierte zum Matchwinner und verdiente sich die Bestnote. Die weiteren Noten fielen aber eher durchwachsen aus.