Gute Noten nach 1:0-Erfolg : Die FC-Einzelkritik zum Stuttgart-Spiel

Köln Nach dem 1:0-Sieg über den VfB Stuttgart verabschiedet sich der 1. FC Köln mit einem Punktestand von 25 Zählern in die Winterpause. Vor allem in der Offensive wussten die Kölner noch einmal zu überzeugen.

25 Punkte, Tabelleplatz acht, dazu ein Angreifer, der auf mittlerweile elf Saisontore kommt - die Bilanz des 1. FC Köln nach der Hinrunde kann sich sehen lassen. „Die 25 Punkte fühlen sich jetzt erst einmal gut an. Es ist für alle Beteiligten doch schön damit erst einmal in die Pause zu gehen“, sagte Jörg Jakobs. Mit dem 1:0-Erfolg über den VfB Stuttgart hat der FC die Hinrunde der aktuellen Saison positiv abgeschlossen. Doch gegen die Schwaben tat sich der FC lange schwer. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr ausgeglichenes Spiel gesehen. Da hat es Stuttgart sehr gut durch die Mitte gemacht“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart.

Erst in der zweiten Halbzeit entwickelten die Geißböcke eine gewisse Dominanz. Auch die Einwechslungen von Baumgart hatten maßgeblichen Anteil daran. Den Unterschied machten aber vor allem zwei Spieler, die von Beginn an auf dem Platz standen. Anthony Modest eund Jonas Hector. „Aber einen Jonas Hector in solchen Phasen auf diesen Positionen zu haben, ist einfach Gold wert. Er zeigt das, was er in Köln über Jahre schon zeigt“, so Baumgart. Aber auch die Abwehr stand sicher.