Großer Kampf in München : Die FC-Einzelkritik zum Bayern-Spiel

Bonn Der 1. FC Köln hat eine Überraschung in München knapp verpasst. Dennoch war es vor allem kämpferisch ein überzeugender Auftritt trotz der 2:3-Niederlage.

Der 1. FC Köln hat in der Fußball-Bundesliga am zweiten Spieltag zwar die erste Saison-Niederlage hinnehmen müssen, sich nach dem Auftakterfolg über Hertha BSC aber erneut in ansprechender Form präsentiert. Die 2:3-Niederlage in München war ärgerlich, denn zumindest ein Punktgewinn schien für die Kölner greifbar. Nach torloser erster Hälfte und einem 0:2-Rückstand kam die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart zurück und stellte den zwischenzeitlichen Ausgleich durch die Tore von Anthony Modeste und Mark Uth her. Erst der zweite Treffer von Bayern-Nationalspieler Serge Gnabry sicherte den Gastgebern den Sieg.