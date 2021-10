Eine Fünf, eine Zwei : Die FC-Einzelkritik zum Dortmund-Spiel

Köln Trotz eines ordentlichen Spiels hat der 1. FC Köln eine 0:2-Pleite gegen Borussia Dortmund einstecken müssen. Dabei spielte der FC lange gut mit. Das zeigt sich auch an den Spielnoten.

Ein nicht gegebenes Tor, einige gute Möglichkeiten, zahlreiche Torabschlüsse – auch wenn die Enttäuschung nach der 0:2-Pleite des 1. FC Köln überwogen haben dürfte, die Kölner haben sich gegen den BVB achtbar aus der Affäre gezogen. „Es hat vieles geklappt, was wir uns vorgenommen hatten. Was nicht geklappt hat, ist, dass wir ein Tor gemacht haben“, sagte Kölns Lizenzspiel-Leiter Thomas Kessler. „Wir haben aber doch das Gefühl, dass wenn wir in der ein oder anderen Situation ein wenig effizienter gewesen wären, mehr Durchschlagskraft gehabt hätten, wär heute zumindest ein Punkt möglich gewesen.“

Dass es am Ende eben nicht zu einem Zähler reichte, lag vor allem an der unheimlich Effizienz der Dortmunder. Der BVB kam gerade einmal auf vier Abschlüsse aufs Tor, zwei davon fanden den Weg ins Netz. Die Kölner ließen dagegen unheimlich viele Chancen liegen. „Wir haben aber doch das Gefühl, dass wenn wir in der ein oder anderen Situation ein wenig effizienter gewesen wären, mehr Durchschlagskraft gehabt hätten, wär heute zumindest ein Punkt möglich gewesen“, sagte der Kölner Kapitän. Gemischte Gefühle also beim FC. Und auch bei den Noten gibt es eine gemischte Gemängelage.