Zerfahrenes Spiel des 1. FC Köln : Die FC-Einzelkritik zum Frankfurt-Spiel

Köln Auch gegen den Europa-League-Teilnehmer aus Frankfurt hat der 1. FC Köln einen Punkt eingefahren. Das dritte 1:1 in Folge. Ein wildes Spiel. Die Noten der Spieler:

Nachdem Ondrej Duda noch gegen Leipzig in der letzten Sekunde den Siegtreffer auf dem Fuß hatte, was es dieses Mal Mark Uth, der den Last-Minute-Sieg gegen Eintrach Frankfurt vergab. Uth hatte zunächst überraschend auf der Bank gesessen und war erst in der Schlussphase eingewechselt worden. Das 2:1 wäre wohl auch nicht verdient gewesen. Zwar zeigte der FC in der ersten Halbzeit gegen Frankfurt eine starke Leistung, im zweiten Abschnitt war die Eintracht dem entscheidenden Treffer aber deutlich näher.