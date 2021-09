Eine eins, aber auch drei Vierer : Die FC-Einzelkritik zum Freiburg-Spiel

Bonn Auch gegen den SC Freiburg hat der 1. FC Köln einen Punkt eingefahren. Einen verdienten, wenn auch ungläücklichen. Die Noten der Spieler.

Vier Spiele, sieben Punkte - die Bilanz des 1. FC Köln kann sich auch nach dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg sehen lassen. Auch, wenn die Gefühlslage wohl eher durchwachsen war. Denn der FC führte bis in die Schlussphase 1:0 und kassierte ausgerechnet durch Rafael Czichos den Ausgleich per Eigentor. „Es gibt keinen Grund Rafa aufzubauen. Er hat ein gutes Spiel gemacht“, sagte Trainer Steffen Baumgart. „Das sind Aktionen, die gehören als Innenverteidiger dazu.“

Dennoch machten die Spieler des FC ihre Sache lange gut, führten verdient und hätten in der ersten Halbzeit auch höher führen können. „Wenn wir das, was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben, auch zu Beginn der zweiten Halbzeit umgesetzt hätten, dann wären wir besser in die zweite Halbzeit gekommen und hätten mehr vom Spiel gehabt“, sagte Jonas Hector. Dennoch fuhren die Kölner einen wichtigen Punkt ein.