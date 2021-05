Eine Zwei, viele Fünfer : Die FC-Einzelkritik zum Hertha-Spiel

Köln Auch wenn der FC noch immer hoffen darf, wirklich zufrieden konnten die Kölner mit ihrem Auftritt in Berlin nicht sein. Das zeigt sich auch in der Benotung.

Gemischte Gefühle beim 1. FC Köln: Mit dem 0:0 gegen Hertha BSC hat der FC weiterhin die Chance, die Klasse zu halten - allerdings auch die Möglichkeit vergeben, die Abstiegsplätze vorerst zu verlassen. Mit einem Sieg in Berlin wären die Kölner auf den 15. Tabellenplatz geklettert und hätten den Klassenerhalt wieder in der eigenen Händen. So muss der FC das Endspiel am kommenden Samstag gegen den FC Schalke 04 gewinnen und gleichzeitig auf Patzer von Werder Bremen im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld in Stuttgart hoffen.