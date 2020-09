Nach 2:3-Niederlage des 1. FC Köln : Die FC-Einzelkritik zum Hoffenheim-Spiel

Köln Etwas unglücklich musste sich der 1. FC Köln der TSG Hoffenheim zum Liga-Auftakt geschlagen geben. So fallen die Arbeitszeugnisse der FC-Spieler aus.

Marco Höger: Es stand zu befürchten, dass der 32-Jährige als Rechtsverteidiger nicht die Idealbesetzung ist. Dem Routinier fehlt für diese Position in der Bundesliga einfach das nötige Tempo. Note: 5

Sebastiaan Bournauw: Der Belgier zeigte in der Innenverteidigung zunächst Licht und Schatten. Nach der Pause kaum noch ernsthaft gefordert. Note: 3,5

Rafael Czichos: Der Abwehrchef war meistens zur Stelle, wenn es hinten brannte, und das war in Hälfte eins nicht selten der Fall. Pechvogel im Duell mit Baumgartner, das zum Elfmeter führte. Eine harte Entscheidung gegen Czichos. Note: 3

Ellyes Skhiri: Lange unsichtbar, auch weil er defensiv viele Löcher zu stopfen hatte. Versteckte sich beim Aufbauspiel, trat dann aber in Hälfte zwei mehr und mehr in Erscheinung. Note: 3,5

Jonas Hector: Verschuldete ohne Wenn und Aber das 0:1 und wird sich selbst darüber am meisten ärgern. Im Bemühen den Lapsus auszubügeln, blieb der Kapitän bei allem Eifer glücklos. Note: 4,5

Ondrej Duda: Mit ein paar Anpassungsproblemen in der ersten Hälfte, aber auch guten, öffnenden Pässen. Der Slowake drehte in der zweiten Halbzeit auf und deutete mit seiner feinen Technik mehr als an, welche Verstärkung er sein kann. Note: 2,5