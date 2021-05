Zwei Fünfen, zwei Zweien : Die FC-Einzelkritik zum Kiel-Spiel

Köln Nach der 0:1-Niederlage gegen Holstein Kiel wird es für den FC eng. Ein Spiel mit Licht und Schatten. Das zeigt sich auch in den Noten.

Nach dem Hinspiel der Relegation am Mittwochabend muss der FC mehr denn je um den Klassenerhalt zittern. 0:1 unterlagen die Geißböcke Holstein Kiel und müssen nun am Samstag beim Zweitligisten unbedingt punkten. Die Niederlage war nicht nur bitter, sie war vor allem unnötig. Denn der FC war über 90 Minuten die Spiel bestimmende Mannschaft, Kiel fand so gut wie gar nicht statt. Allerdings kreierten die Kölner einmal mehr viel zu wenige Chancen, und die, die sie hatten, ließen sie fahrlässig liegen. Ein Spiel mit wenig Licht und viel Schatten. Das schlägt sich auch in den Noten nieder.