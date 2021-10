Durchwachsenes Spiel, durchwachsene Noten : Die FC-Einzelkritik zum Leverkusen-Spiel

Köln Mit dem 2:2-Unentschieden gegen Bayer Leverkusen hat der 1. FC Köln Wiedergutmachung für die 0:5-Pleite der Vorwoche betrieben. Vor allem Anthony Modeste überzeugte, es gab aber noch weitere gute Noten.

17 Minuten waren im rheinischen Derby gegen Leverkusen gespielt, da bahnte sich für den 1. FC Köln bereits das nächste Debakel an. Nach dem 0:5 gegen Hoffenheim am vergangenen Spieltag deutete viel auf eine weitere Klatsche hin. Dieses Mal gegen die Werkself. 0:2 stand es zu diesem Zeitpunkt, der FC erlaubte sich eine unerklärliche Anzahl von Fehlpässen gerade beim Spielaufbau und Bayer lief zahlreiche Konter in Überzahl an. „In der ersten halben Stunde haben wir im Spielaufbau viel zu viele Fehler gemacht. Die Leverkusener haben darauf gelauert. Das Umschaltspiel ist eine ihrer Stärken“, sagte FC-Keeper Timo Horn. Diese Stärke spielte die Werkself aber zum Kölner Glück nicht konsequent aus. „Hätten sie ein, zwei Möglichkeiten besser ausgespielt, hätte es auch 0:3 oder 0:4 stehen können“, sagte auch Horn.