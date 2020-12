Gute Noten für Kölner : Die FC-Einzelkritik zum Mainz-Spiel

Köln Der 1. FC Köln hat 1:0 beim FSV Mainz 05 gewonnen drei extrem wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gewonnen und den Sieg trotz Unterzahl ins Ziel gerettet. Die Einzelkritik der FC-Profis:

Timo Horn: Lange nahezu beschäftigungslos, dann in der Schlussphase dreimal herausragend gegen Quaison, Fernandes und Oniswo. Turm in der FC-Unterzahl-Schlacht und Retter des so wichtigen Sieges. Sein erstes zu-Null-Spiel seit einer gefühlten Ewigkeit. Note: 1,5