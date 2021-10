Viele Zweien, eine Eins : Die FC-Einzelkritik zum Stuttgart-Spiel

Köln Mit dem verdienten 2:0-Erfolg über den VfB Stuttgart hat der 1. FC Köln das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Anthony Modeste erzielte erneut zwei Treffer. Eine Eins verdiente sich aber ein anderer Spieler.

Fünf Minuten und zwei Ballkontakte benötigte Anthony Modeste, um den 1. FC Köln in die nächste Runde des DFB-Pokals zu schießen. Denn keine 60 Sekunden nach seiner Einwechslung traf der Franzose gegen den VfB Stuttgart zur Kölner Führung. Fünf Minuten später erhöhte der Franzose sogar auf 2:0. „Es ist schön, wenn man so ein Selbstvertrauen hat. Ich genieße es momentan“, sagte Modeste nach dem Spiel. Der Franzose hatte schon am vergangenen Sonntag gegen Leverkusen einen Doppelpack erzielt, den insgesamt zehnten seiner Karriere.