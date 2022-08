“Da treffe ich in jedem Training klarere Entscheidungen“ : Die FC-Stimmen zum Frankfurt-Spiel

Drittes Liga-Spiel - zum dritten Mal ungeschlagen. Der 1. FC Köln entführt einen Punkt aus Frankfurt. Dennoch gab es nach dem Spiel viel zu diskutieren.

Nach dem 1:1-Unentschieden zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln gab es wieder viel Stoff zu Diskussionen. Vor allem das Tor von Jan Thielmann wurde heftig besprochen. Die Stimmen zum Spiel.

Florian Kainz: Wir können mit dem Punkt zufrieden sein. Es war ein gerechtes Unentschieden. Es war ein sehr intensives Spiel. Wir haben nicht so recht gewusst, worauf wir uns einlassen werden. Ob Frankfurt mit einer Dreier- oder Viererkette spielen wird. Wir haben uns auf beides vorbereitet und kurz vor dem Spiel noch einmal alles durchgesprochen, analysiert und besprochen. Wir haben unser Anlaufverhalten dann aber schnell hinbekommen. So war es alles in allem ein gerechtes Remis. Wir spielen Woche für Woche gegen andere Systeme. Es war aber alles schon ein bisschen kurz, weil wir ja Donnerstag noch gespielt haben. Jetzt müssen wir gut regenerieren, dann geht es am Donnerstag weiter.

Jan Thielmann: Am Ende sind wir schon glücklich mit dem Punkt. Es hätte aber in die eine oder andere Richtung gehen können. Als Kölner muss ich natürlich sagen, dass es kein Abseits war. Der Schiedsrichter hat es lange überprüft, ist sogar rausgegangen, um es zu überprüfen. Wir sind natürlich glücklich, dass das Tor gezählt hat und wir nehmen den Punkt gerne mit aus Frankfurt. Mit meinen 1,78 Metern bin ich nicht der größte Spieler und sicher auch kein Kopfballspieler, deswegen setze ich mich ab, um den Ball direkt zu nehmen. Jetzt hat es geklappt und wir sind alle froh darüber. Wir sind jetzt seit drei Spielen ungeschlagen. Jetzt müssen wir am Donnerstag schauen, dass wir ein gutes Spiel machen. Dann wird der Fokus aber schnell wieder auf den kommenden Sonntag und die Bundesliga gelegt.

Steffen Baumgart: Wir sind 90 Minuten mehr gelaufen als Frankfurt. Wir hatten aus meiner Sicht im Strafraum auch sehr gute Aktionen. Und am Ende belohnen wir uns dafür. Frankfurt macht ein Tor über einen Standard, den wir uns sogar selbst reinlegen. Es war letztlich ein verdienter Punkt. Ich finde es immer schwierig über den Verdienst zu urteilen. Ich gehe davon aus, dass sich der Gegner ärgert. Wir haben jetzt gefühlt das viert oder fünfte Spiel in Folge bei dieser Hitze - das ist für uns neu. Das hat man den Jungs angesehen. Ich wusste gar nicht, wen ich zuerst runternehmen sollte. Sie haben es dann durchgezogen. Irgendwo war es glücklich, aber nicht unverdient. Ich habe im Spiel nicht gesehen, dass Flo in der Schussbahn steht. Alles andere ist eine Millimeter-Entscheidung, wie weit es geht. Wenn Flo wirklich im Abseits steht, dann ist es eine Behinderung. Das gleiche hatten wir gegen Schalke, da wurde das Tor zurückgenommen. Angeblich ging es um insgesamt vier Situationen bei dem Beweis. Und wenn wir jetzt vier Situationen raussuchen, woran es letztendlich liegt, dann finde ich es schwierig. Da treffe ich im jeden Training klarere Entscheidungen. Aber in der Situation könnte man auch sagen, dass Flo in der Sicht des Torwarts gestanden hat. Dann hätte es auch weggenommen werden können. Jetzt haben wir zum zweiten Mal Glück gehabt, das habe ich bislang auch noch nicht gehabt.

Timo Hübers: Wir können uns nicht beschweren, wenn das Tor aberkannt wird. Das Glück war vielleicht auf unserer Seite. Den Punkt nehmen wir mit. Man hat gesehen, dass wir ab der 60. Minute richtig platt waren. Frankfurt hat von der Bank nochmal ordentlich nachgelegt, aber auch eine ordentliche Physis an den Tag gelegt. Es war super heiß, das haben wir heute morgen im Hotel nicht so wahrgenommen. Wir regenerieren jetzt und haben gegen Fehérvár noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Das wird nochmal Kräfte freisetzen.

Kevin Trapp (Frankfurt-Keeper): Wir waren klar die bessere Mannschaft. Das Spiel müssen wir natürlich gewinnen. Wir haben unheimlich viele Möglichkeiten. Wir spielen es dann im Sechzehner nicht gut genug aus. Wenn einer von Köln bei dem Tor vor mir steht, dann ist es auch abseits. Ich sehe den Ball nicht. Natürlich stehen da auch Spieler von meiner Mannschaft. Der Dietz steht im Abseits und ich verstehe nicht, warum man das nicht rigoros abpfeift. Jede Woche haben wir Diskussionen über diese Tore. Und wieder müssen wir fünf Minuten warten, er schaut es sich an. Ich verstehe es nicht. Jede Woche muss ich über diese Dinge diskutieren. Da fehlt mir die klare Linie.