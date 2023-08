Unglückliche FC-Niederlage in Dortmund Die Kölner Leistung stimmt, das Ergebnis nicht

In einer Partie, in der die Dortmunder zwar weitaus mehr Ballbesitz hatten, Köln aber frischer und zielstrebiger wirkte, benötigte der BVB also eine Menge Glück. Nur eine zwingende Chance durch Julian Brandt nach einer halben Stunde hatten sie sich gegen eine kompakte und aggressiv verteidigende Baumgart-Elf erarbeitet. Auf der anderen Seite versäumten es die Gäste aus einem halben Dutzend Chancen etwas Zählbares zu schaffen. Hatte sich eher bei den Kölnern ein Kräfteverschleiß erwarten lassen nach der Verlängerung im Pokalspiel in Osnabrück am Montagabend, so waren es die mit Meisterschaftsambitionen angetretenen Dortmunder, die dem mutigen FC große Räume anboten, die er zu schnellen Gegenstößen nutzte. „Wir haben die Umschaltsituationen sehr, sehr gut durchgespielt“, sagte Lizenzbereich-Leiter Thomas Kessler. „Wir verpassen das Tor, was natürlich bitter ist. Wenn du dann durch so eine Standardsituation, wo Malen sich selber an den Fuß schießt, das Spiel verlierst, ist es natürlich sehr bitter.“