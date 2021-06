Durchwachsene Spielzeit : Die Saison-Einzelkritik des FC

Köln Mit einem Kraftakt hat der 1. FC Köln auf der Zielgeraden doch noch den Klassenerhalt perfekt gemacht. Doch in der Spielzeit lief nicht alles rund. Das schlägt sich auch in der Benotung nieder.

Mit der besten Saisonleistung hat der 1. FC Köln ausgerechnet im Rückspiel der Relegation doch noch die Kurve bekommen und den Klassenerhalt gesichert. Dank des Endspurts ein verdienter Erfolg, allerdings ein holpriger.Einer mit Entlassungen, Enttäuschungen und dem Derbysieg. Insgesamt setzten die beiden Trainer Markus Gisdol und Friedhelm Funkel 28 Spieler ein. Torhüter Timo Horn war der Dauerbrenner mit 34 Liga-Einsätzen (plus zwei Spiele Relegation). Es gab positive, aber auch viele negative Überraschungen. Das schlägt sich in der Benotung in der Bildergalerie nieder.