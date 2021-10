„Im Moment macht Toni alles“ : Die FC-Stimmen zum Stuttgart-Spiel

Stuttgart Nach dem verdienten 2:0-Erfolg des 1. FC Köln über den VfB Stuttgart äußerten sich unter anderem Anthony Modeste und Steffen Baumgart.

Louis Schuab: Ich glaube, wir haben uns in der ersten Halbzeit ganz schön schwer getan. Wir hatten schon noch ein, zwei gute Aktionen nach vorne. Wir haben aber auch immer wieder etwas zugelassen. In der zweiten Halbzeit war es dann besser. Wir haben uns dann den Sieg erarbeitet. Man sieht ja schon im Training, dass wir immer richtig Gas geben und alle heiß sind, zu spielen. Und wenn es dann so klappt wie heute, dann ist das natürlich ein super Zeichen für den Trainer. Denn er weiß, wenn einer ausfällt, ist der nächste da. Ich glaube, wir haben es über 90 Minuten einfach richtig gut gemacht und ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft so weitermachen. Im Moment macht Toni alles, was zu ihm kommt. Mit den ersten zwei Ballkontakten zwei Tore. Besser geht es einfach nicht. Ich hoffe, dass noch viele weitere Tore folgen.