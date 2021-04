Nach 3:2-Erfolg : Die Stimmen zum FC-Sieg über Augsburg

Köln Mit dem 3:2-Erfolg über Augsburg hat der FC wichtige Punkte im Abstiegskampf eingesammelt. Ondrej Duda, Marius Wolf und Florian Kainz äußerten sich nach dem Spiel.

Ondrej Duda: Der Sieg war irgendwie typisch für uns. Ich bin sehr glücklich mit dem Sieg, aber unsere Aufgabe ist noch nicht beendet. Wir freuen uns natürlich über den Sieg, wir haben aber keine Zeit den Erfolg zu feiern. Wir stehen nicht im Mittelfeld der Tabelle, sind noch nicht gerettet. Wir kämpfen noch um den Klassenerhalt. Ich freue mich natürlich über die erste Halbzeit. Die war unglaublich. Wir haben guten Fußball gespielt. Von der zweiten Halbzeit können wir nur lernen. So etwas darf uns nicht passieren. Da steht es nach 65 Minuten 2:3 und wir müssen unnötig zittern. Daran müssen wir unbedingt arbeiten. Wir waren extem nervös. Ich habe keine Ahnung, warum wir so nervös waren. Augsburg hat in der zweiten Halbzeit auf einemal Fußball gespielt und gekämpft. Das haben sie im ersten Abschnitt noch nicht gemacht. Wenn du nicht aufs Tor schießt, kannst du auch keine Tore erzielen. Der Ball kommt perfekt auf mich zu, eigentlich wollte ich ihn noch kontrollieren weil er auf meinen linken Fuß kam, aber dann habe ich mich doch entschieden, ihn direkt zu nehmen. Ich will gar nicht über einen Wechsel oder Veränderungen durch den Trainer sprechen. Dazu ist es einfach noch zu früh.